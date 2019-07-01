0553 313 94 23

Filistin'den İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki kazı çalışmalarına ilişkin uyarı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:37
Filistin'den İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki kazı çalışmalarına ilişkin uyarı

RAMALLAH (AA) – Filistin yönetimi, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresinde yürüttüğü kazı çalışmalarına karşı mücadele edeceğini açıkladı.

Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İslami İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ile koordineli bir şekilde, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği ihlallere karşı mücadele etme talimatı verdiği belirtildi.

Öte yandan Abbas'ın İslam Dünyasıyla İlişkiler ve Dini İşlerden Sorumlu Danışmanı Şeyh Mahmud el-Habbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Ağlama (Burak) Duvarı'na çıkan bir tünel açmasına ilişkin, şunları söyledi:

"Filistin yönetimi, İsrail makamlarının Silvan'dan Mescid-i Aksa'ya ulaşan bir tünel açması ve buralarda kazı çalışmaları yürütmesinin oluşturduğu tehlikelere karşı mücadele etmek üzere Ürdün ile iletişim halindedir."

İsrail makamları, dün, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan bir tünelin açılışını gerçekleştirmişti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud’un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

Üst düzey Amerikalı yetkililerin Silvan'daki törene katılma kararı ise Amerikan yönetimi tarafından İsrail’in Doğu Kudüs'teki egemenliğini tanımak için atılan bir başka adım olarak değerlendiriliyor.

İsrail, Mescid-i Aksa’nın Miladi 70’te Romalılar tarafından yıkılan İkinci Tapınağın (Süleyman Mabedi) alanının üzerine kurulduğunu belirterek çevresinde kazı çalışmaları yürütüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:37
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Perşembe’ye sıcak asfalt
    1. Perşembe’ye sıcak asfalt
    2. Erdoğan resmen duyurdu: 10 gün içinde..
    3. Mersin’de gergedan böceği bulundu
    4. Öğrencilerden hayat kurtaracak buluş
    5. Siirt’te yaz spor okulları açıldı
    6. İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi..
    7. ABD Adana Konsolosu Baez’den DTSO’ya..
    8. Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı
    9. Sivas tarihin en soğuk 1 Temmuz..
    10. Karaduvarlı kadınlardan ‘mozaik..
    11. Antalyaspor yönetiminde istifa
    12. Polatlı OSB’ye 27 milyon TL’lik dev..
    13. Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya..
    14. Kentte sıcaklık 30 derece! Caddeler..
    15. Ayvalık’ta Denizcilik ve Kabotaj..
    16. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali..
    17. Deniz Dibine Kamp Kurup Temizlik..
    18. İmar barışında süre uzatıldı, sektör..
    19. Aleksandar Kolarov son dakika..
    20. Tokat’ta yılanların dansı görüntülendi
    21. Mossad, Umman Körfezi'ndeki petrol..
    22. Yasak bitti, tatlısu balıkları..
    23. Camdan sanata
    24. İlk defa deniz gördüler
    25. AB liderleri başkanlık pozisyonlarında..
    26. Kızıltepe’de Barış Derneği açılış..
    27. Yolcu otobüsü otomobile çarptı!..
    28. Kuşdili Festivali’nin tarihi belli oldu
    29. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj..
    30. Katsayı ırkçılığına maruz kalan..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor