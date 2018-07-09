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Filistin’den İsrail’e yerleşim birimi uyarısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Ölü Deniz (Lut Gölü) çevresinde yeni bir Yahudi yerleşim birimi inşa etme planı nedeniyle İsrail'e uyarıda bulundu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 00:36
Filistin’den İsrail’e yerleşim birimi uyarısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail makamları, 1967 sınırları çerçevesinde işgal altındaki Filistin toprakları sayılan Ölü Deniz’in kuruyan bölgelerindeki geniş alanları egemenliğine geçirmeye çalışıyor" denildi. 

Açıklamada, Yahudi yerleşim birimi inşa projeleri kapsamında İsrail hükümetinin bu alanlara kendisine ait devlet arazisi hükmü uyguladığına dikkat çekildi.

İsrail’in söz konusu projelerinin kınandığı açıklamada, İsrail’in bu çabalarının uluslararası hukukun açık ihlali ve yine İsrail’in Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yaptığı anlaşmaları ihlallerinin uzantısı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail’in Lut Gölü çevresindeki projelerini uygulamaya geçirmesini engellemek için uluslararası camiaya acil müdahale çağrısında bulunuldu.

İsrail’in Haaretz gazetesi daha önce, İsrail hükümetinin, Ölü Deniz’in kuzeyindeki alanları “turistik” amaçlarla geliştirmek üzere 417 milyon Yeni İsrail Şekeli (yaklaşık 116 milyon dolar) değerinde bütçe ayrılması kararı aldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 00:36
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