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Filistin'den İsrail'e "Ortak anlaşmaları gözden geçireceğiz" mesajı

Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh:- "Anlaşmalar, alanda yerleşimciler ve ordunun davranışlarıyla her gün ölümlere sebebiyet vermeye başladı. 'O halde biz de aramızdaki tüm anlaşmaları yeniden gözden geçireceğiz' anlamındaki mesajı İsrail tarafına bildirdik"

18 Aralık 2018 Salı 02:16
Filistin'den İsrail'e "Ortak anlaşmaları gözden geçireceğiz" mesajı

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetiminin, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına devam etmesi durumunda "ortak anlaşmaları yeniden gözden geçireceği" duyuruldu.

Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail tarafıyla acil durum toplantısı sırasında Filistin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Anlaşmalar, alanda yerleşimciler ve ordunun davranışlarıyla her gün ölümlere sebebiyet vermeye başladı. 'O halde biz de aramızdaki tüm anlaşmaları yeniden gözden geçireceğiz' anlamındaki mesajı İsrail tarafına bildirdik." dedi.

İsrail hükümetinin, "yerleşimciler sürüsüne" Filistin topraklarında yollarda, caddelerde, Batı Şeria'nın her yerinde Filistin vatandaşlarına saldırıyı serbest bıraktığını vurgulayan Şeyh, tüm bu tırmandırmanın masada bugün ele alındığını dile getirdi.

Şeyh, Yahudi yerleşimciler ve İsrail ordusunun Batı Şeria'nın tüm kent, köy ve kamplarında saldırıya geçtiğini ifade etti.

Batı Şeria'da yaşananların İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan tüm anlaşmalara aykırı olduğunu belirten Şeyh, saldırıların ve İsrail'in bu uygulamalarının sürmesi durumunda Filistin tarafından cevap verileceğini söyledi.

Ayrıca Hüseyin eş-Şeyh, Filistin yönetiminin birkaç gün içinde gerekli önlemlerin alınması hedefiyle acil olarak toplanacağını duyurdu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 02:16
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

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