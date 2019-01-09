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Filistin'den İsrail'e ağır darbe! Onlarca ajan yakalandı

Gazze’deki Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik Teşkilatı, 2018'in Kasım ayında işgal ordusu komandolarının Gazze Şeridi’ne sızma girişimlerinden bu yana işgal güçleri hesabına ajanlık yapan 45 kişinin yakalandığını açıkladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:51
Filistin'den İsrail'e ağır darbe! Onlarca ajan yakalandı

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığına göre konuyla ilgili yayınlanan video kaydında, gözaltına alınanlardan bazılarının işgal güçleri için ajanlık yaptıklarını itiraf ettikleri bildirildi.

Bakanlık, söz konusu kişilerin gözaltına alınmalarının direniş güçleri tarafından deşifre edilen Kasım ayındaki sızma operasyonunun ardından gerçekleştiği belirtildi.

Milli Gazete'deki habere göre, Gazze’deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Iyad El-Bezm, işgalcilere ve ajanlarına seslenerek, Gazze Şeridi’ndeki ajanların güvenlik güçlerinin elinde olduğunu söyledi.

El-Bezm, Filistin Enformasyon Merkezi’ne ulaşan açıklamada, güvenlik güçlerinin işgal rejimi ajanlarının hareketlerini boşa çıkarmaya gücü yettiğini ifade etti.

Ajanların önünde güvenlik güçlerine teslim olmaktan başka bir yol olmadığını bildiren El-Bezm, işgal güçlerinin Filistin halkına zarar vermek için ajanlar edindiğini kaydetti.

El-Bezm, Filistinlileri işgal rejiminin resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarıyla iletişime geçmemeleri yönünde uyararak, işgal güçlerinin söz konusu hesapları ajan devşirmek için tuzak olarak kullandığına dikkat çekti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:47
  1. İsrail
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