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Filistin'den İsrail ve BM Güvenlik Konseyine eleştiri

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur:"Şu an tanık olduklarımız dün başlamadı, işgalci güç İsrail'in, askeri güçlerinin ve radikal yerleşimcilerin uzun süredir halkımıza yönelik şiddet ve terör kampanyasının bir parçası"

26 Mart 2019 Salı 23:53
Filistin'den İsrail ve BM Güvenlik Konseyine eleştiri

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ''Şu an tanık olduklarımız dün başlamadı, işgalci güç İsrail'in, askeri güçlerinin ve radikal yerleşimcilerin uzun süredir halkımıza yönelik şiddet ve terör kampanyasının bir parçası.'' dedi.

Mansur, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, İsrail'e ve 15 üyeli Konseye sert eleştiriler yöneltti.

Riyad Mansur, "BM Güvenlik Konseyini defalarca İsrail'in Filistin'e karşı artan şiddeti konusunda uyardık, Konseye erken uyarıları dikkate alarak harekete geçmesi, ölümcül başka bir şiddet döngüsünün başlamasını engelleme, masum sivilleri koruma sorumluluğunu yerine getirme ve kendi kararlarını uygulaması çağrısı yaptık ama hiçbiri sonuç getirmedi. Konsey, daimi bir ülke tarafından susturuldu." diye konuştu.

- Filistin yine uçurumun eşiğinde

Filistin'in bugün yine kendini uçurumun eşiğinde bulduğunu ve İsrail'in bir kez daha sivilleri bomba ve füzelerle tehdit ettiğini belirten Mansur, şunları söyledi:

''Belki Gazze'deki döngüsel savaşlar bazıları tarafından normal görülmeye başlandı ama 2 milyon insanın hapsedilmesi, izole terörize edilmesi hiç de normal değil. İnsanların sürekli kapana sıkıştırılması ve katledilmesi normal değil. Şu an tanık olduklarımız dün başlamadı, işgalci güç İsrail'in, askeri güçlerinin ve radikal yerleşimcilerin uzun süredir halkımıza yönelik şiddet ve terör kampanyasının bir parçası.''

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:53
  1. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur
  2. İsrail

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