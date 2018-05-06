Filistin'den Hamas'a ültimatom: Teslim edin!

FilistinEnformasyon Merkezi'nin haberine göre Batı Yaka'nın Cenin şehrinde düzenlenen etkinliğe katılan El-Hamdallah, dünya halklarından İsrail'in Filistin toprağına, halkına ve imkânlarına yönelik saldırganlığını dizginlemelerini, Filistin halkını etkin bir şekilde korumalarını, Filistin halkının toprağında ve vatanında özgürce ve onurlu bir şekilde yaşamasına imkân vermelerini istedi.