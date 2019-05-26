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Filistin’den çok önemli enerji adımı! İsrail'den kurtulacak

Filistin terör devleti İsrail’e bağımlılığını azaltacak ilk güneş santralini açmaya hazırlanıyor. Eriha şehrinde kurulan güneş enerjisi santrali, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayacak.

26 Mayıs 2019 Pazar 07:58
Filistin’den çok önemli enerji adımı! İsrail'den kurtulacak

Elektriğinin çoğunu terör devleti İsrail’den satın alan Filistin, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini güneşten karşılayacak ilk güneş enerjisi santralini açmaya hazırlanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Eriha’daki Ağvar bölgesine, Filistin Yatırım Fonunun (PIF) desteğiyle kurulan güneş enerjisi santraliyle, 100 bin metrekarelik alanda, 20 bin güneş paneliyle Filistin’in en büyük ve ilk güneş enerji santralinin yakında faaliyete geçmesi bekleniyor.

İsrail işgali altındaki Filistin’de geçtiğimiz yıllarda zaman zaman 18 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyordu.

3600 eve elektrik verecek

PIF Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Mustafa, kurulan santralle, elektrikte İsrail’e bağımlılığın azalacağını ve elektrik kaynaklarında çeşitliliğe gidileceğini söyledi. Mustafa, santralin 7,5 megavatlık kapasiteye sahip olduğunu ve 3 bin 600 evin ihtiyacını karşılayacağını belirterek, “Gelecekte Filistin’deki en büyük güneş enerjisi santrali olacak Nur Tubas olarak adlandırdığımız 9 megavatlık tesisin teknik hazırlıklarını yaptık” diye konuştu.

Projenin parçası

Nur Eriha santralinin, Nur Filistin projesinin bir parçası olduğu ve bununla 200 megavat güneş enerjisi elde etmeyi planladıkları, buna ek olarak Cenin’de inşasına 2018’de başlanan 450 megavat kapasiteli bir santral daha bulunduğu bilgisini veren Mustafa, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’yı kapsayacak şekilde Filistin’in ihtiyacının bin 380 megavat olduğunu kaydetti.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 07:58
  1. filistin
  2. enerji
  3. terör devleti İsrail

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