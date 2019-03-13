Filistin’den Bülent Korkmaz’a başarı madalyası

Filistin TİKA Ofisi Direktörü Bülent Korkmaz’a Filistin’de yaptığı çalışmalar sebebiyle başarı madalyası verildi. Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, “TİKA ve Türkiye’ye minnet duyuyoruz. Halkımızın yükünü ve acısını hafiflettiler” dedi.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin TİKA Ofisi Direktörü Bülent Korkmaz’a Başkan Mahmoud Abbas tarafından gönderilen başarı madalyasını takdim etti. Filistin Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen toplantıda Büyükelçi Mustafa, Bülent Korkmaz’ı Filistin’de görev aldığı süre boyunca gösterdiği özveriden dolayı tebrik ederek, “TİKA ve Türkiye’ye minnet duyuyoruz. Halkımızın yükünü ve acısını hafiflettiler. Bu yükü hafifletenlere bir ödül vermek istedik ve bunu görev addediyoruz. Bugün bu alanda meçhul asker gibi halkımızın elinden tutan Bülent Korkmaz’ı ödüllendireceğiz. Kendisini sevgi, saygı ve takdirle selamlıyorum. Bülent Korkmaz, çalıştığı süre boyunca sadece mesleki açıdan değil, şahsi olarak da Filistin’e ve Filistinliye çok destek verdi. Köy ve kentlerde dolaşarak vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa o konuda yardımlarını esirgemedi. Biz, Bülent Korkmaz’ı ödüllendirirken aynı zamanda tüm TİKA çalışanlarını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ödüllendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Filistin’de 4 yıllık çalışmalarının karşılığı olarak başarı madalyasıyla onurlandırılan Korkmaz, “4 yıllık görev sürem içerisinde Türkiye’den gelen kardeşlerim ve dualarıyla bize destek olan Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Görev sürem boyunca başkanımız Serdar Çam’ın çok desteğini gördüm. Tüm kurum ve kuruluşlara Filistin’e hizmet etme imkanı sağladıkları için minnet borçluyum. Savaş sonrası ve kriz döneminde Filistin’e insanı yardım ve destek verebilmek konusunda yaşadığım günleri düşündükçe Allah’a şükrediyorum. Biz tüm Türk halkının gücüyle, Cumhurbaşkanımızın tüm krizlerde yanımızda olması vesilesiyle şükran doluyum. Ben bu ödülü sadece kendi adıma değil, Türk halkı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adına kabul ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Korkmaz’a başarı madalyası takdim edildi.