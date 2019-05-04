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Filistin'den BM'ye "İsrail'in saldırılarını durdurun" çağrısı

Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletlere İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:28
Filistin'den BM'ye "İsrail'in saldırılarını durdurun" çağrısı

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in cuma akşamından bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılar kınandı.

BM'ye "sorumluluk üstlenmesi ve bu saldırıları durdurmak için harekete geçmesi, Filistin halkına uluslararası koruma sağlaması" çağrısında bulunulan açıklamada, "Saldırılar yeniden imar çabalarını ve Gazze Şeridi’ndeki kalkınma projelerinin başlatılmasını engellemeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

- Fetih Hareketinden çağrı

Fetih Hareketi de uluslararası toplumu "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya" çağırdı.

Fetih Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki askeri gerilimin yükselmesi ve işgal güçlerinin sivil Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarından İsrail hükümeti sorumludur." ifadesine yer verildi.

Bu suçların cezasız kalmayacağı ve hukuki takibin yapılacağı belirtilen açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının önüne geçmeye çağrıldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün İsrail tarafına çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu bu sabah atılan roketlere karşılık olarak Gazze'nin kuzeyinde iki ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı noktaları tank atışlarıyla vurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah düzenlediği saldırılarda 1 Filistinlinin şehit olduğu, en az 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait mevzilere düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerini hedef alan silahlı saldırılarında 4 Filistinli şehit olmuş, 51 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:28
  1. Fetih
  2. Gazze
  3. İsrail
  4. uluslararası toplum

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