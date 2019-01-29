Filistin'den BM'ye gözlemci gücü çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmayacağını duyurmasının ardından Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler'e (BM) Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'e gözlemci gücü konuşlandırması çağrısı yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin TIPH'ın görev süresini uzatmama kararına değindi.

BM'nin Filistin halkının güvenliği ve korunmasını garanti altına alması gerektiğini belirten Ureykat, "İsrail işgali bitene kadar BM'yi Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün de içerisinde yer aldığı işgal altındaki Filistin'e uluslararası kalıcı gözlemci gücü konuşlandırmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Netanyahu dün yaptığı yazılı açıklamada, "Bize karşı çalışan uluslararası bir gücün varlığına izin vermeyeceğiz." diyerek TIPH'ın görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu.

İsrail basını, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere ait lobilerin baskısı sonucu Netanyahu'nun bu kararı aldığını yazmıştı.



Uzun zamandır İsrail'in hedefindeki TIPH'ın görev süresi bu ay sonunda bitiyor.



Uluslararası misyonun görev süresi, yılda iki kez İsrail ve Filistin yönetimleri tarafından uzatılıyordu.



TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu oluşturmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.



Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.



