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Filistin'den BM'nin Hamas kararı için teşekkür

Filistin Devlet Başkanlığı:"Filistin ulusal mücadelesinin kınanmasına izin vermeyeceğiz"

07 Aralık 2018 Cuma 13:33
Filistin'den BM'nin Hamas kararı için teşekkür

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, Hamas'ın kınanmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda reddedilmesini memnuniyetle karşıladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı, ABD'nin hazırladığı karar tasarısına ret oyu veren ülkelere teşekkür etti.

Devlet Başkanlığı'nın açıklamasında, "Filistin ulusal mücadelesinin kınanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Filistin yönetiminin ayrıca, "Ortadoğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı barış için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüme" vurgu yapan İrlanda'nın karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini de memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda gece geç saatlerde yapılan oylamada reddedilmişti.

Tasarıya 87 ülke destek verirken, 58 ülke karşı çıkmış, 32 ülke ise çekimser kalmıştı. Karar tasarısının kabul edilmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyordu.

BM Genel Kurulu kararları "tavsiye" niteliğinde olmasına ve yasal bağlayıcılığı bulunmamasına rağmen uluslararası arenada siyasi ağırlığı nedeniyle önemseniyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 13:33
  1. BM
  2. Filistin
  3. Hamas
  4. İrlanda

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