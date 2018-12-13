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Filistin'den Batı Şeria'daki İsrail saldırganlığına karşı telefon diplomasisi

13 Aralık 2018 Perşembe 23:42
Filistin'den Batı Şeria'daki İsrail saldırganlığına karşı telefon diplomasisi

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Azzam el-Ahmed, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırganlığını durdurmak için Filistin yönetiminin Arap, bölgesel ve uluslararası alanda temaslarda bulunduğunu söyledi.

Ahmed, "Filistin’in Sesi" radyosunda yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin işgalci İsrail'in Batı Şeria'daki saldırganlığını durdurmak için Arap, bölgesel ve uluslararası alanda temaslarda bulunduğunu belirterek, Arap ülkelerinden önümüzdeki saatlerde bir hareketlilik ümit ettiklerini dile getirdi.

"Uluslararası toplumun halkımıza karşı işlenen ihlallere karşı sorumluluğunu yerine getirme zamanı geldi." diyen Ahmed, Filistin yönetiminin bu bağlamda kimlerle görüştüğüne ilişkin ise bilgi vermedi.

- Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.

Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim yeri yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli ağır şekilde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Filistin basınında öldürülen İsraillilerin asker olduğu belirtilirken, İsrail ordusu da daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla bu bilgiyi teyit etti.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.

Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesindeki bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada, 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:42
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  2. Filistin
  3. İsrail

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