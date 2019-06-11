0553 313 94 23

Filistin’den Batı Şeria'da Filistin emniyet birimine saldıran İsrail’e tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı:- “İsrail, Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen ABD’nin Orta Doğu barış planının yürürlüğe konulmasına uygun ortam oluşturmak için bir güvenlik ve siyasi kaos hali ihdas etmeye çalışıyor”

11 Haziran 2019 Salı 13:49
Filistin’den Batı Şeria'da Filistin emniyet birimine saldıran İsrail’e tepki

KUDÜS (AA) – Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan bir Filistin emniyet müdürlüğüne saldırı düzenlemesini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki Filistin yönetimine bağlı emniyet müdürlüğüne saldırı düzenlemesi kınandı.

Açıklamada, İsrail’in söz konusu saldırıyla kaosa davetiye çıkardığına dikkat çekilerek, “İsrail, Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen ABD’nin Orta Doğu barış planının yürürlüğe konulmasına uygun ortam oluşturmak için bir güvenlik ve siyasi kaos hali ihdas etmeye çalışıyor.” denildi.

Nablus Valisi İbrahim Ramazan sabah saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki bir emniyet birimine düzenlenen İsrail saldırısında bir Filistinli güvenlik görevlisinin yaralandığını söylemişti.

Bir grup İsrail askerinin bu gece Nablus'a baskın düzenlediğini dile getiren Ramazan, emniyet müdürlüğünü ablukaya alan İsrail askerlerinin merkezi hedef alarak üç taraftan ateş açtıklarını ve saldırının gerekçesiz olarak Filistinli güvenlik görevlilerini hedef aldığını belirtmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:49
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria
  4. yüzyılın anlaşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus’ta bıçaklı yaralama
    1. Tarsus’ta bıçaklı yaralama
    2. İnönü’de mezuniyet coşkusu
    3. Birinci gelmek için pedal çevirdiler
    4. Dinar’da dilenci operasyonu
    5. ABD'den bir ülkeye daha S-400 tehdidi!..
    6. GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde göçmenleri..
    7. Sözlü cinsel taciz şüphelisi polis..
    8. Bilim insanlarını harekete geçiren..
    9. Çin’den ABD’ye Hong Kong uyarısı:..
    10. PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri..
    11. İrfan Buz Samsunspor'da
    12. ANALİZ - Devrim karşıtı güçler..
    13. Büro Memursen’den Yazı İşleri..
    14. Her alanda kullanılan shea butter..
    15. BM'den Yemen'e "Griffiths'in Hudeyde..
    16. Çimento sektörü ihracatını yüzde 60..
    17. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin..
    20. Mersin’de hijyen eğitimi
    21. Büro Memur-Sen’den ‘yargı reformu’..
    22. Aydemir Esenyurt’ta dadaşlarla..
    23. ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin..
    24. 4. kattan düşen küçük çocuk hayatını..
    25. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    26. Şanlıurfa Piazza’da çocuklar için..
    27. Çabanın ölümünde boğa da şüpheli
    28. Amca ve yeğen kavgasının şüphelileri..
    29. Kenya, Somali sınırını süresiz kapattı
    30. Anlaşma sağlandı! Dünya devleri artık..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!