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Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Filistin'in harekatı kınadığı yönünde yalan iddialar ortaya atılmıştı. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa konuya dair açıklamada bulundu.

25 Ekim 2019 Cuma 17:17
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Filistin'in harekata karşı olduğu ve harekatı kınadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu iddialar özellikle sosyal medyada kendine yer bulurken Filistin iddiaları yalanlamıştı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, TBMM'de Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan'a gerçekleştirdiği ziyarette Filistin'in Barış Pınarı Harekatı'na karşı olduğu iddialarına dair de konuştu.

İHA'nın aktardığına göre Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve diğer konularda her zaman yanında olduklarını ifade eden Mustafa, Türkiye ve Filistin Devletleriyle halkları arasında çok güçlü ve kopmaz bağlar olduğunu söyledi.

"Yalan haberler bizi gerçekten çok üzdü"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin'in Barış Pınarı Harekatı'nın karşısında olduğu iddialarını net bir dille yalanladı. Harekatın ilk gününde Arap Birliği bile toplanmadan sosyal medyada ‘Filistin Türkiye'yi kınadı' şeklinde haberlerin yayıldığını kaydeden Mustafa, "Bu yalan haberler ve dezenformasyon bizi gerçekten çok üzdü. Bugün, bunun doğru olmadığını sizlere aktarmak ve Filistin'in halkıyla, devletiyle her zaman, Türkiye'yle beraber olduğu ifade etmek için ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye halkının bilmesini ve dikkate almasını istiyorum"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Barış Pınarı Harekatı'nı kınamak amacıyla gerçekleştirilen Arap Birliği toplantısına Filistin'in temsilci göndermediğini belirtti.

Faed Mustafa, "Arap Ligi toplantısı için davet geldiğinde buradan Türkiye için olumsuz bir karar çıkacağını düşünerek oraya devlet başkanı veya dış işleri bakanları düzeyinde bir temsilci göndermeme kararı aldık. Filistin, Arap Ligi tarihinde ilk defa böyle bir uygulamaya gitmiştir. Ayrıca resmi makamlarımız Barış Pınarı aleyhine herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunun özellikle Türkiye halkının bilmesini ve dikkate almasını istiyorum” dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu 9 Ekim 2019 tarihinde başladı. Arap Birliği ise 12 Ekim 2019 tarihinde toplandı ve Filistin Devleti bu toplantıya üst düzey temsilci göndermedi. Daha operasyonun ilk gününde Arap Ligi bile toplanmadan sosyal medyada ‘Filistin Türkiye'yi kınadı' şeklinde haberler yayıldı. Bu yalan haberler ve dezenformasyon bizi gerçekten çok üzdü. Bugün, bunun doğru olmadığını sizlere aktarmak ve Filistin'in halkıyla, devletiyle her zaman, Türkiye'yle beraber olduğu ifade etmek için ziyaret ettik. Arap Ligi toplantısı için davet geldiğinde buradan Türkiye için olumsuz bir karar çıkacağını düşünerek oraya devlet başkanı veya dış işleri bakanları düzeyinde bir temsilci göndermeme kararı aldık. Filistin, Arap Ligi tarihinde ilk defa böyle bir uygulamaya gitmiştir. Ayrıca resmi makamlarımız Barış Pınarı aleyhine herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunun özellikle Türkiye halkının bilmesini ve dikkate almasını istiyorum"

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 17:17
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Faed Mustafa
  4. TBMM
  5. Hasan Turan

YORUM YAZ

  • o arab başka bu arab başkao arab başka bu arab başka6 sa önce
    arap düşmanları hemen tongaya düşmüş.bakın filistinde resmi olarak şu anda mahmut abbas hükümeti yani el fetih hakim.bunlar ise laiklik yanlısıdır. şu anda filistini onlar temsil ediyorlar tabii ki laiklerden ve diğer birçok vehhabi kafalı araplardan birşey beklememek lazım.bunlar kukla.filistin halkı ve gazzedeki hamas örgütü ise gerrçek müslümandır ve bizim yanımızdadır.
  • ALİ OSMAN KAYAALİ OSMAN KAYA6 sa önce
    filistin osmanlının son kaybettigi tobrak filistin halkı kardeşimizdir et tırnaktan ayrılmaz
  • AhmetAhmet6 sa önce
    Pkk ilk oluşumunda Pkk ya filizlenmesi için ilk kamp yerini veren onlar değil mi biz onları maddi manevi desteklerken yaptıklarına bakın şimdi harekat bitti ya 180 derece dönüş Arap milletinden ne beklenir
  • CanCan7 sa önce
    Evet gözlerim yasardi bu aciklama ile 
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah7 sa önce
    Türk olarak araplarla zerrece gönül bağımız yoktur.nokta
  • MehmetcikMehmetcik7 sa önce
    Bundan sonra bizde filistinlileri devlet baskanligi olmayan seviyede savunalim ve sesimizi hic bir sey için cikarmayalim olsun bitsin.
  • misafirmisafir8 sa önce
    Basimiza ne geldiyse zaten one minuttan sonra geldi.neymis olumsuz karar cikacagini düşünüp devlet baskani duzeyinde temsilci yollamamislar.Erdoganin gosterdigi cesaretin ve aldigi riskin milyonda birini alip gitseydi baskanlari ve deseydi bir dakika burda Turkiyeye haksizlik yapamazsiniz...
  • sabutaysabutay8 sa önce
    üst düzey katılmak derken alt düzeyde katıldık anlamı taşır ve ayrıca bu katılan üyelerde sonuç belgesini imzaladı, dost dediğin KATAR VE SOMALİ gibi olur, açıkça ülkemizin yanında yer aldıklarını her alanda söylediler
  • misafirmisafir8 sa önce
    Ağam bizimle eğleniy...
  • Orhan Orhan 8 sa önce
    Kinamadiniz. .. destek te vermediniz yani... gerçi destek verseniz boyumuz uzamazdi... 
  • MuzafferMuzaffer9 sa önce
    İçimizde ki ....... süzmelerin zihniyetinin nasıl çalıştığını görün. Türkiye medyası ve dünya medyasının her haberine itibar etmeyin. Malesef siyonizm dünya medyasının ve türkiye medyasının %90 ına hükmediyor. Hucurat süresi 6 da "Size bir fasık haber getirdiğinde, doğruluğunu araştırın aksi halde bilmeden bir topluluğa haksızlık edersiniz... Diye uyarıyor rabbimiz.
  • AbdullahAbdullah9 sa önce
    Kaçak güreşiyorlar. Herhangi bir açıklamada bulunmadık diyor. Olumlu açıklamada bulunmalarını beklerdik. Filistin yönetimi demekki İsrail'le müttefik olanlardan (mısır, Suudi Arabistan...) Çok farklı düşünmüyor. BU harekât Dost Düşman tanımak açısından da iyi oldu
  • memismemis9 sa önce
    simdide adamlar gercekten arab birliginde digerleriyle beraber imzasini atmadilarmi ????? hangisine inanalim....biradahaki sefere yardimi arap kardesleri yapsinlar....arabin ipiyle luyuya inilirmi yahu
  • MuratMurat9 sa önce
    Bu aciklamayi yapmasi icin operasyonun bitmesini beklemesi baska bir yuzsuzluk madem uzmus hemen cevap vermseymis dunya kamuoyu onunde
  • SerhatSerhat9 sa önce
    Filistin halkı bizi hiçbir zaman kınamaz. Bu siyonistlerin ve onların işbirlikçilerinin uydurmasıdır
  • Coskunakademi Coskunakademi 10 sa önce
    Hadi ordan 
  • körfezlikörfezli10 sa önce
    büyükelçi doğru söylüyor bütün amaç TC nin bütünü ile filistin davasına omuz vermesidir TC den başka filistine destek vermiyor o desteğide kırmak için içerdeki ve dışardaki katil siyonist İT raillilerin filistini yemek için yalan haberler yapması ve yaptırmasıdır
  • sizi seviyoruz sizi seviyoruz 10 sa önce
    sizi seviyoruz velâkin; mahmud abbas' ı sevmiyoruz
  • arifarif10 sa önce
    Temsilci göndermemek tarafsız olmaktır. Oraya katılacaktınız ve veto edecektinizi yada hayır oyu verecektiniz. Geçin bu işleri. Yalan haber madem çıktığında neden ekranlara çıkıp güçlü bir açıklama yapmadınız?

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