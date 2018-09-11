Filistin'den Avrupa ülkelerine çağrı: Boykot edin!

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, Avrupa ülkelerine İsrail ile hiçbir şekilde iş birliği yapmamaları ve ekonomik boykot uygulamaları çağrısında bulundu.

Mecdelani yaptığı yazılı açıklamada, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık'ı İsrail işgal hükümetine baskı uygulamaya, işgalcilerle her türlü iş birliğini durdurmaya ve ekonomik boykot yapmaya çağırdı.

ABD'nin desteği ve gözetimi altındaki işgalcilere baskı yapmak için "diplomatik açıklamalar ve çekingen çağrıları aşmanın zorunlu bir hal aldığını" kaydeden Mecdelani, bunun devam etmesi halinde iki devletli çözümün ve gelecekteki barış fırsatlarının sona ermesine yol açacağını aktardı.

Öte yandan FKÖ'lü yetkili, AB üyesi Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin, "Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de yıkımların başlatılması kararını gözden geçirmesi için İsrail'e yaptığı çağrıdan" memnuniyet duyduklarını aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere, Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer ile ilgili planı "uygulamaması için" İsrail'e çağrıda bulunmuştu.

YIKIK KARARIYLA GÜNDEME GELEN HAN EL-AHMER

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası toplumdan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı