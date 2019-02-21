0553 313 94 23

Filistin'den "Arap finansal güvenlik ağının etkinleştirilmesi" talebi

İsrail'in Filistinliler adına topladığı vergilerin bir kısmını kesme kararının ardından Filistin yönetimi Arap Birliği'nden 100 milyon dolar tutarındaki "güvenlik ağı"nın etkinleştirilmesini istedi

21 Şubat 2019 Perşembe 19:24
Filistin'den "Arap finansal güvenlik ağının etkinleştirilmesi" talebi

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği'ne 100 milyon dolar tutarındaki "Arap finansal güvenlik ağı"nı etkinleştirmesi için başvurduklarını açıkladı.

Maliki, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerde kesinti yapmasının siyasi ve mali yansımaları olacağını belirtti.

"Filistinlilere boyun eğdirmek isteyen İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerin bir kısmını kesme kararı ile ABD'nin mali yardımları durdurma kararını birbirinden ayıramayız." diyen Maliki, İsrail'e, kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı, Arap Birliği'ne 100 milyon dolar tutarındaki Arap finansal güvenlik ağını etkinleştirmesi için resmi talepte bulunduklarını ifade etti.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:24
  1. Arap Birliği
  2. Arap finansal güvenlik ağı
  3. ekonomi
  4. Filistin
  5. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki
  6. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bankanın "full paket" ücretine iade kararı
    1. Bankanın "full paket" ücretine iade..
    2. 'Korkaklarsınız' dedi ve hükümeti..
    3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni..
    4. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    5. Filistin'den "Arap finansal güvenlik..
    6. "Anlaşmasız Brexit riski ciddi ve..
    7. AK Parti'nin Manisa mitingi
    8. Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    10. Trabzonspor'dan eski futbolcu Turgut..
    11. SPK haftalık bülteni
    12. Ereğli polisinin uygulamasında 5..
    13. Brüksel'de "Mültecilerin Sosyal Olarak..
    14. Binali Yıldırım, Çatalca'da
    15. Bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu:..
    16. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    17. Fenerbahçeli taraftarlar polis..
    18. Bakan Koca: “Sağlık harcamalarının..
    19. Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunların..
    21. Maduro'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
    22. Başkan Alemdar mahalle ziyaretlerine..
    23. Fatih Erbakan'dan Cammu Keşmir..
    24. Bakan Kurum, bez çanta dağıttı
    25. Bitlis’te 3 sığınak bulundu
    26. Ruhsat mağdurlarına Büyükşehir’den su..
    27. 20 yıllık imam ve eşi ayakları bağlı..
    28. "Biz Anadolu'yuz" Projesi
    29. Bakan Çavuşoğlu, Kuşadası’nda..
    30. Bitlis’te terör operasyonu
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti