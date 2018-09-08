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Filistin'den ABD'ye tepki: Tehlikeli ve haksız bir adım

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararına tepki gösterilerek, "Bu, tehlikeli ve haksız bir adım. Bu durum yüzlerce Filistinli hastanın hayatı ve ailelerini tehdit ediyor, sağlık sektöründe çalışan binlerce kişinin geleceğini bilinmeze sürüklüyor." ifadesi kullanıldı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 21:27
Filistin'den ABD'ye tepki: Tehlikeli ve haksız bir adım

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Washington'un bu yıl Doğu Kudüs'teki hastanelere yapması beklenen 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı kınanarak, söz konusu adım "Filistin meselesi ve halkının haklarına karşı başlatılan çetin savaşın yeni bir halkası" şeklinde değerlendirildi. ABD'nin yeni siyasetinin, Yüzyılın Anlaşması olarak isimlendirilen proje kapsamında, çeşitli zayıf bahaneler ve delillerle, Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, "Bu, tehlikeli ve haksız bir adım. Bu durum yüzlerce Filistinli hastanın hayatı ve ailelerini tehdit ediyor, sağlık sektöründe çalışan binlerce kişinin geleceğini bilinmeze sürüklüyor." ifadeleri kullanıldı.

Hastanelere yardımın kesilmesinin, en karanlık rejimlerin tarihinde bile nadiren görülen, insanlık dışı ahlaki bir yanlış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD şantajını durdurmak için uluslararası bir duruş sergilenmesi çağrısında bulunuldu.

 

 

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un bu yıl Doğu Kudüs'teki hastanelere yapması beklenen 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldığını belirtmişti. Açıklamayı yapan yetkili, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin hizmet aldığı hastanelere yönelik yardımlara son verme kararının "ABD yönetiminin Filistinlilere yapılacak yardımları azaltma ve diğer önceliklere yatırım yapma" konusundaki yaklaşımının bir parçası olduğunu söylemişti.

Uzmanlar, ABD yönetiminin aldığı bu kararın 430 binden fazla Filistinlinin yaşadığı Doğu Kudüs'teki en az 5 hastanenin hizmetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Doğu Kudüs'te bulunan hastaneler bu kentte yaşayan Filistinlilerin yanı sıra az sayıda da olsa İsrail makamlarının tedavileri için Kudüs'e girişlerine izin verdiği işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'den gelen hastalara da hizmet sunuyor.

31 AĞUSTOS'TA YARDIMLARI TAMAMEN DURDURMA KARARI ALINMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ABD'nin UNRWA'ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti. Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği ve İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmayı amaçladığı bir plan üzerinde çalışıyor.

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini pekiştireceği belirtilen planı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas"Yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

ABD yönetiminin mali yardımları Filistin yönetimini baskı altına almak ve "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmeye ikna etmek için koz olarak kullandığı yorumları yapılıyor.

Washington, geçen yıl UNRWA'ya 360 milyon dolardan fazla mali yardımda bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 21:27
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