0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Filistin'de Trump'ın hiç ortağı yok"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Washington yönetimini, Filistin halkına "finansal savaş" ilan etmekle suçladı- Iştiyye: - "Filistin'de Trump'ın hiç ortağı yok. Trump'ın hiç Arap, Avrupalı ortağı da yok"- "Entite arayışında değiliz. Bizler egemen bir devlet bekliyoruz. Filistinliler ekonomik barışla ilgilenmiyor. İşgalin son bulmasıyla ilgileniyoruz"

16 Nisan 2019 Salı 23:18
"Filistin'de Trump'ın hiç ortağı yok"

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'yi Filistin halkına "finansal savaş" ilan etmekle suçladı.

Iştiyye, Associated Press ajansıyla yaptığı özel söyleşide, Washington yönetiminin Filistin halkına "finansal savaş" ilan ettiğini belirterek, "İsrail, ABD tarafından bize ilan edilen finansal savaşın parçası. Tüm sistem, bizi teslim olmaya zorlamaya çalışıyor. Bu reddettiğimiz finansal bir şantaj." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu göreve gelen hükümetinin, Filistin'in içinde bulunduğu finansal krizden çıkış planları yaptığını ifade eden Iştiyye, Filistin'in tarım, ekonomi, eğitim sektörlerini geliştirmek, Filistin ekonomisinin İsrail'e bağımlılığını azaltmak için uğraşacağını, Filistinlilerin bu süreçte Arap ve Avrupalı bağışçıların desteğini de isteyeceğini söyledi.

Filistin Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması"nın "ölü doğacağına" işaret ederek, ABD'nin Arap dünyasındaki müttefikleri dahil uluslararası toplumun, bu anlaşmanın reddedilmesinde Filistinlilere destek vereceği öngörüsünde bulundu.

"Filistin'de Trump'ın hiç ortağı yok. Trump'ın hiç Arap, Avrupalı ortağı da yok." diyen Muhammed Iştiyye, ABD'nin İsrail yanlısı tüm adımlarından sonra müzakere edecek bir şey kalmadığını dile getirdi.

Iştiyye, Filistinlilerin temel taleplerini göz ardı eden herhangi bir teklifin uluslararası toplum tarafından reddedileceğini vurgulayarak, "Filistin devletine nerede sahip olacağız? Entite arayışında değiliz. Bizler egemen bir devlet bekliyoruz. Filistinliler ekonomik barışla ilgilenmiyor. İşgalin son bulmasıyla ilgileniyoruz." diye konuştu.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin kurduğu Filistin hükümetinin üyeleri, cumartesi günü Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Hamas ise Iştiyye başkanlığında kurulan Filistin hükümetinin meşruiyetten yoksun olduğunu ileri sürerek, Filistin yönetimine tepki gösterdi.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 23:18
  1. ABD
  2. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye
  3. finansal savaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavuz, canlı yayında soruları yanıtladı
    1. Yavuz, canlı yayında soruları yanıtladı
    2. Yemen meclisinden 4 yıl sonra bütçe..
    3. Foseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü
    4. Kamp alanında çok sayıda lastiği yakıp..
    5. Yavuz, canlı yayında soruları yanıtladı
    6. UBER esnafından Ankara çıkarması
    7. Firavun Sisi'nin diktatörlüğünü..
    8. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu:..
    9. "İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi..
    10. Medine’yi çekirgeler bastı
    11. Bursa’daki feci kazada ölü sayısı 3’e..
    12. Kuzey Makedonya'da Türkçe televizyon..
    13. AK Parti İzmir İl Başkanlığına Kerem..
    14. Cezayir'de yeni Anayasa Konseyi..
    15. Didim’de 51 kaçak göçmen yakalandı
    16. GÜNCELLEME - Londra'da çevrecilerin..
    17. Arap liderlerden Netanyahu'ya seçim..
    18. "Filistin'de Trump'ın hiç ortağı yok"
    19. TİKA'dan Kosova'da "Özel Eğitim..
    20. Notre Dame için toplanan bağışlar 700..
    21. Basketbolda maçın ardından
    22. Yücel İldiz: Bugüne kadar hesaplarımız..
    23. Zeljko Obradovic: “Çok iyi savunma..
    24. Ardahan AK Parti’de istifa
    25. Fenerbahçe play-off'a mükemmel başladı!
    26. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 2030'a..
    27. Ticaret Bakanı Pekcan ABD'li mevkidaşı..
    28. Sarunas Jasikevicius: “Çok daha iyi..
    29. Erbaş Yeni Zelanda'da! "Çok büyük..
    30. Almanya’da Notre Dame seferberliği
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Güvenlik uzmanı Ağar'dan hayati uyarı: Bu bir tezgah, tuzağa düşülmemeli!
    Güvenlik uzmanı Ağar'dan hayati uyarı: Bu bir tezgah, tuzağa düşülmemeli!
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Seçimden iki ay önce Binali Yıldırım’a tehdit: Seçilsen de mazbata yok!
    Seçimden iki ay önce Binali Yıldırım’a tehdit: Seçilsen de mazbata yok!