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Filistin'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Filistin polisinden yapılan açıklamaya göre, Kudüs'ün doğusunda Filistinlileri taşıyan bir otobüsün kaza yaparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 18 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:52

Filistin polisi, Kudüs'ün doğusunda Filistinlileri taşıyan bir otobüsün kaza yaparak devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirdi. Kazanın, Kudüs'ün doğusunda Bethelem yakınlarında Wadi Al Nar yolu üzerinde bu sabah meydana geldiği bildirildi. Filistin Polis Sözcüsü Louai Arzikat kazada hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki bir kadın olduğunu belirtti. Arzikat, yaralıların birçoğunun durumunun ciddi olduğunu ifade ederken, sivil savunma ve polisin olay yerine gittiğini ve yaralıların hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:52
  1. Filistin
  2. trafik kazası

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