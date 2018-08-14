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Filistin'de Osmanlı Devleti'ne ait fabrika bulundu

Osmanlı Devleti'nin 401 yıl hüküm sürdüğü Filistin'de Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bir sabun fabrikası ve mahzenler bulundu.

14 Ağustos 2018 Salı 12:29
Filistin'de Osmanlı Devleti'ne ait fabrika bulundu

İsrail sınırlarında kalan tarihi Filistin kenti Yafa'da, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bir sabun fabrikası ve mahzenler bulundu.

İsrail Antikalar Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki tarihi Yafa kentinde eski bir binada elektrik kablolarının yenilenmesi sırasında arkeologlar tarafından 19. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen sabun fabrikası ile mahzenlerin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

YAFA'DA BULUNAN İKİNCİ FABRİKA

Kurum yetkilileri, sahibi belli olmayan sabun fabrikasının Yafa'da ortaya çıkarılan buna benzer ikinci tarihi fabrika olduğuna dikkati çekerek, bu fabrika sayesinde geleneksel sabun üretimi yapan işletmeler ile günümüzdekilerin işleyişlerinin karşılaştırılabileceğini kaydetti.

Arkeologların tarihi fabrikadaki çalışmaları devam ederken, bulunan eserlerin çalışmaların sona ermesinin ardından müzeye dönüştürülerek ziyarete açılacağı aktarıldı.

Açıklamada tarihi Filistin topraklarında üretilen ve yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip geleneksel Filistin sabunlarının ününün dünyaya yayılmış durumda olduğu ifade edildi.

UZUN YILLARA RAĞMEN HALA AYAKTALAR

Sabun üretiminin bölgede 10. yüzyıldan itibaren yaygınlaştığı ve 20. yüzyıla kadar cazibesini kuruduğuna işaret edilen açıklamada, tarihi Filistin'de üretilen sabunların özellikle Osmanlı Devleti zamanında Mısır pazarından dünyaya ihraç edildiği hatırlatıldı.

Tarihi Filistin topraklarında 16. yüzyıldan itibaren 401 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti bölgeye birçok tarihi eser bıraktı. Bu eserlerin çoğu aradan geçen uzun yıllara rağmen ayakta durmaya devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 12:29
  1. Filistin
  2. Yafa
  3. İsrail Antikalar Kurumu
  4. Sabun
  5. Osmanlı Devleti
  6. Mısır

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