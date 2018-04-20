Filistin'de Kayı Boyu'na büyük rağbet

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentindeki bir tekstil işletmesi, TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek Kayı Boyu'nun mavi beyaz bayrağını tişörtlere basmaya başladı.

İşletmenin tasarladığı tişörtler dizinin sıkı takipçisi Filistinlilerden büyük rağbet görüyor.

Tişörtlere ilgi gösteren Filistinlilerden Luey Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul dizisini yakından takip ettiğini belirterek, Kayı'nın sembolünün kendisi için cesaret, mücadele ruhu gibi çeşitli anlamlar ifade ettiğini söyledi.

Muhammed, "Bu simgenin basılı olduğu kıyafetlerin reklamını gördüm. Çok dikkatimi çekti. Ertuğrul Gazi ve Kayı Boyu ile alakalı bir şeye sahip olmak çok güzel. Bunu giymek gurur verici." dedi.

"DİZİDE YANSITILAN DEĞERLER VE İSLAM FETİHLERİ, FİLİSTİNLİLERİN KALBİNE DOKUNDU"

Nablus'taki Menahil isimli tekstil şirketinin müdürü Muaz Zukan, halkın Ertuğrul Gazi'ye ve diziye olan sevgisini görünce kafasında bu tişörtleri basma fikri oluştuğunu, ilk etapta az miktarda basarak sosyal medyada reklamını yaptıklarını ve insanların ilgi gösterdiğini belirtti.

Bunun üzerine çok miktarda sipariş aldıklarını söyleyen Zukan, yalnızca Nablus'tan değil diğer kentlerden de çeşitli bedenler için talepler olduğunu, hatta bazılarının bebekleri ve çocukları için küçük bedenler istediğini aktardı.

Zukan, "Ertuğrul Gazi'nin hayatı ve kişiliğinin insanlar üzerinde oluşturduğu sevgi ve etkiyi gördük. Dizide yansıtılan değerler ve İslam fetihleri, Filistinlilerin kalbine dokundu. Çocuklarını Ertuğrul Gazi gibi yüce değerlere sahip bir şekilde yetiştirme isteği içinde olduklarını gördük." dedi.

"FİLİSTİN HALKI, DİZİYİ KENDİNE YAKIN HİSSETTİ"

Ulusal Başarı Üniversitesi Medya Profesörü Ferid Ebu Zahir de Diriliş Ertuğrul'un halk üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Dizinin Araplar arasında büyük beğeni topladığını aktaran Ebu Zahir, senaryosu ve yüksek çekim kalitesinin yanı sıra onur, kültür ve kimliğe bağlılık gibi ele alınan çeşitli değerlerin de izleyiciyi etkilediğini söyledi.

Ebu Zahir, Filistin'de Türk dizilerinin beğeniyle izlendiğini, özellikle üretim kalitesine ve senaryosuna dikkat eden gençlerin ilgi gösterdiğini belirterek, "Bunun yanında yabancı düşmanla (İsrail) mücadele veren, etrafında komplolar örülen Filistin halkı, diziyi kendine yakın hissetti. Buna tarihi bilgiler vermedi de eklenince etkisi arttı." ifadelerini kullandı.