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Filistin'de işsiz sayısı artıyor

Terör devleti İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'deki Filistinliler, fakirlik ve işsizliği protesto için gösteri düzenledi.

01 Mayıs 2018 Salı 14:19
Filistin'de işsiz sayısı artıyor

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde işçiler, sendikaların çağrısıyla Gazze'deki Çalışma Bakanlığı önünde fakirlik ve işsizliği protesto için toplandı. Göstericiler, ablukanın kalkmasını ve onurlu bir hayat sürmeyi talep etti.


Eyleme katılan Filistin İşçi Sendikaları Birliği Üyesi Bekir Cemel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumlar artık tahammül edilemeyecek düzeyde. İşsizlik oranı çok yüksek. İşsizlerin çoğu üniversite mezunu." dedi.


Gazze'deki insani krizin sona ermesi için İsrail ablukasının kalkması ve sınır kapılarından özgürce giriş çıkışların yapılması gerektiğini belirten Cemel, ayrıca Filistin'de bölünmüşlük sayfasının kapatılması gerektiğini, bunun halkın hayatını zorlaştırdığını söyledi.


Cemel, "Bölgedeki birçok kriz bölünmüşlükle bağlantılı. Yerli ya da yabancı olsun her türlü kalkınma ve gelişme programlarının uygulanması için bölünmenin sona ermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

250 BİNDEN FAZLA İŞSİZ BULUNUYOR

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde halkın yarıdan fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı, yoksulluk oranının yüzde 53'e ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca bölgede 250 bini aşkın Filistinlinin işsiz olduğu ifade ediliyor.


Bunun başlıca nedeni olarak 2006'dan bu yana devam eden İsrail ablukasının yol açtığı üretim krizi ve yerel sektördeki durgunluk gösteriliyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:19
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