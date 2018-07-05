Filistin'de İsrail zulmü bitmiyor!

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmak için düzenlediği baskını, "etnik temizlik" ve "halka yönelik yeni bir saldırı" olarak nitelendirdi.

İSRAİL ASKERLERİ KUDÜS'ÜN DOĞUSUNDA FİLİSTİNLİLERE AİT 40 EV VE AĞILI YIKTI

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalcilerin Han el-Ahmer halkına yönelik saldırısı, siyonist hareketin uyguladığı etnik temizlik politikalarının uzantısıdır." ifadesine yer verdi.

Bunun işgalcilerin ırkçılığını ve terörünü ortaya koyan sürekli bir politika olduğuna işaret eden Kasım, ABD'nin desteğine dayanan bu İsrail politikasına karşı mücadele etmek ve Filistinlileri topraklarından çıkarma hedeflerinin gerçekleşmesini engellemek için ulusal çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

"FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK YENİ BİR SALDIRI"

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinlilerin evleri yıkması "Filistin halkına yönelik yeni bir saldırı" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, bu saldırının Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

İsrail askerleri bugün Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale etmiş, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında, yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.