0553 313 94 23

Filistin'de İsrail protestosu! Binlerce insan...

Filistinliler, İsrail'in deniz ablukasını kırmak amacıyla sahilde eylem düzenledi. Gazze'nin kuzey sahilinde yapılan eylemlere 55 balıkçı teknesi katıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:29
Filistin'de İsrail protestosu! Binlerce insan...

Filistinliler, İsrail’in denizden kuşatıp balıkçılık faaliyetlerini engellediği Gazze şeridinin sahili boyunca düzinelerce balıkçı teknesiyle eylem yaptı. 

Filistin Mart Büyük Geri Dönüş ve İsrail Kuşatmasına Direnme Yüksek Komisyonu İsrail’in deniz ablukasını engellemek için sahilde eylem düzenledi. Gazze’nin kuzey sahilinde yapılan protestoda 55 balıkçık teknesi denize açıldı. Ayrıca Büyük Geri Dönüş Yürüyüşlerini düzenleyen komite, İsrail’in ablukayı kaldırana kadar protestolara devam edileceğini bildirildi. 

İsrail Deniz Kuvvetleri, balıkçı teknelerinin Gazze-İsrail sınırına yaklaştığında protestocuları uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz ve ateşli silah kullandı. Denizdekilere karadan destek veren 150’den fazla Filistinli İsrail sınırında lastik yakarak, balıkçıları İsrail askerlerinin ateşinden korudu. 

6 AYDA 174 ÖLÜ,19 BİN YARALI

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mart ayında başlayan, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü esnasında 174 göstericinin hayatını kaybettiğini 19 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydedilmişti. 
Komisyon bugüne kadar 30 Marttan bu yana 7 defa deniz alayı düzenlemişti. 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:29
  1. Filistin
  2. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya dağıttı! Çekya karşısında gol şov! 5-1
    1. Rusya dağıttı! Çekya karşısında gol..
    2. Filistin'de İsrail protestosu!..
    3. BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez..
    4. Trabzonspor'un forma reklamı belli oldu
    5. İlkel İstanbul Challenger'da son 16'da
    6. Torununun şehit haberini alan babaanne..
    7. İstanbul'da yol çöktü! Trafik tamamen..
    8. Obama yeniden sahada! Trump'ı hedef aldı
    9. "Makam odasında gün" iddialarının..
    10. 'Çocukluğumdan beri hayalim..
    11. Kuzey Kore'den Rusya'ya mesaj var!
    12. Sigara yerine biriktirdiği parayla..
    13. Dışişleri'nden Somali'deki terör..
    14. ABD'den dikkat çeken Mısır kararı!
    15. Bursa'da babasının kestiği ağacın..
    16. Başkent’te su fiyatları resmen ucuzladı
    17. İngiltere'den İdlib açıklaması
    18. Uyuşturucu baronu şafak operasyonuyla..
    19. Yıldırım dünya şampiyonu
    20. Bedir: Yabancı sınırı tartışması suni..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'