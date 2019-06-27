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Filistin’de bin kişi şebeke suyundan zehirlendi

Filistin’in Selfit kentinde kanalizasyon suyunun ve şebeke suyuna karışması sonucu hafta başından bu yanayaklaşık bin kişinin zehirlendiği öğrenildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 20:49
Filistin’de bin kişi şebeke suyundan zehirlendi

Filistin’in Selfit kentinde kanalizasyon suyunun ve şebeke suyuna karışması sonucu hafta başından bu yanayaklaşık bin kişinin zehirlendiği öğrenildi.



Filistin’in Selfit kentine bağlı Marda köyünde Pazartesi gününden bu yana yaklaşık bin kişinin şebeke suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila yaptığı açıklamada, kanalizasyon ile içme suyunun karışması sonucu 1000 kişinin zehirlendiğini söyledi. Alkaila, Marda köyündeki yaşayan vatandaşlara hizmet verebilmek için 24 saat açık sağlık merkezi kurulduğunu ve olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.



Selfit’teki Sağlık Müdürlüğü ise, Marda köyünde Pazartesi gününden bu yana 1000 kişinin karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetleriyle hastanelere kaldırıldığını doğruladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığına bağlı çevre sağlığı ekiplerinin köydeki su şebekesini temizlediğini ve vatandaşlara gerekli yardımın yapılmaya devam ettiğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 20:49
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