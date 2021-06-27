Filistin’de ‘Benat suikastı’ tartışması alevleniyor: Fetih Hareketi’de araştırılmasına destek verdi

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Filistin hükümetinin, Benat'ın ölümüyle ilgili bağımsız bir araştırma komisyonu kurması kararının desteklendiği kaydedildi.

Araştırma neticesinde sonuçların kamuoyuyla paylaşılması ve adaletin yerini bulması çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca bu olayı, Filistin toplumunda fitne çıkarmak amacıyla kullanan bazı tarafların çabalarının reddedildiği belirtildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada da güvenlik güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Benat'ın gözaltındayken yaşamını yitirmesini protesto eden barışçıl göstericilere müdahale etmesi kınandı.

Filistin Gazeteciler Sendikası da yayımladığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Ramallah'taki gösteriyi takip eden gazetecilere göz yaşartıcı bombalarla müdahalesini kınadı.

Açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının, düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik ihlaller bağlamında yeni ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendirildi.

Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra yaşamını yitirmesi dün Ramallah'ta protesto edilmişti.

Filistin güvenlik güçlerinin, göz yaşartıcı ve ses bombalarıyla müdahale ettiği gösteride bazı Filistinliler gazdan boğulma tehlikesi geçirmişti.

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 24 Haziran günü sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Benat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetimine yönelik "cesur ve sert" eleştirileriyle tanınıyordu.