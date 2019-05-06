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Filistin'de akan kan durmuyor

Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi sabahından bu yana İsrail saldırıları nedeniyle şehit Filistinlilerin sayısının 24'e yükseldiğini bildirdi

06 Mayıs 2019 Pazartesi 01:29
Filistin'de akan kan durmuyor

 İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu bir Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi sabahından bu yana İsrail saldırıları nedeniyle şehit Filistinlilerin sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

Saldırılarda ölenler arasında 3 kadın ve iki çocuk olduğu belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının 154 olduğu kaydedildi.

Yalnızca pazar gününün sabah saatlerinden bu yana 21 Filistinlinin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta kesimlerinden sivil yerleşim bölgeleri, tarım alanları ve sivil araçlara dönük gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

- İsrail-Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 01:29
  1. Gazze Şeridi
  2. İsrail saldırıları
  3. şehit

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