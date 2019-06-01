0553 313 94 23

"Filistin'de adaletin çıkarlara değişilmesini kabul etmeyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Filistin'de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin göz ardı edilmesini kabul etmeyeceğiz"- "Bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamayan herhangi bir barış anlaşması reddedilecek"- "İİT'in kuruluşundan 50 yıl sonra, Ümmet'in barışı, güvenliği, istikrarı ve refahı halen ciddi zorluklarla karşı karşıya"

01 Haziran 2019 Cumartesi 02:58
"Filistin'de adaletin çıkarlara değişilmesini kabul etmeyeceğiz"

MEKKE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistin'de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin göz ardı edilmesini kabul etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Mekke'deki Safa Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesi'nde üye ülke liderlerine hitap etti.

Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Çavuşoğlu, Müslüman dünyası için barış, huzur ve refah dileklerini sundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu toplantıyla İİT Zirve Dönem Başkanlığı'nı Suudi Arabistan'a devrettiğinin altını çizerek, bu görevin İİT'nin en üst düzey makamı ve temel politika yapıcı organı olduğunu anımsattı.

Bu zirvenin İİT'nin kuruluşunun 50. kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İİT, Birleşmiş Milletler'in (BM) ardından dünyanın en büyük ikinci uluslararası kurumu durumunda. Bu da Ümmet'in ortak tavır ve sesinin somutlaşmış halidir." şeklinde konuştu.

- Filistin meselesi

Çavuşoğlu, İİT'nin kuruluş nedeni olan Kudüs meselesinde aradan geçen 50 yıla karşın halen gelecek için karmaşık sorunlara sahip olduklarını anlatarak, "İslam dünyası, başta Filistin olmak üzere, hepimiz için son derece endişe verici meseleler söz konusu olduğunda sarsılmaz birliğe ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanlar arasındaki bölünme ve ayrışmaların, Filistin işgalini sürdürmeyi amaçlayanların işine yaradığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Uygulanabilir bir çözüme giden yol, ilgili BM kararlarına ve belirlenmiş parametrelere dayanmalıdır. Filistin'de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin göz ardı edilmesini kabul etmeyeceğiz. Filistin ve Kudüs davası, her zaman hepimiz için asıl mesele olmaya devam edecek. 1967 sınırlarını esas alan, başkenti Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamayan herhangi bir barış anlaşması reddedilecek. Eğer Allah esirgesin, tarihi sorumluluğumuzu yerine getiremezsek Ümmet ve Allah önünde hesap veririz."

- Suriye, Libya ve Yemen

Çavuşoğlu, Zirve Dönem Başkanlığı süresince gerçekleştirdikleri çalışma ve sonuçlarına ilişkin bilgi verirken, İİT'in kuruluşundan 50 yıl sonra, Ümmet'in barış, güvenlik, istikrar ve refahı halen ciddi zorluklarla karşı karşıya. Suriye ve Libya'dan Yemen, Körfez bölgesi ve ötesine kadar birçok acil çözüm bekleyen sorun var." ifadesini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, Suriye halkının acılarını dindirmek için hem müzakere masasında hem de sahada yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, BM'nin Libya ve Yemen’deki çatışmalara çözüm bulma çabalarını desteklediklerine vurgu yaparak, bu ülkelerin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne de bağlı olduklarını söyledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları çerçevesinde çözülmeli." dedi.

- Kıbrıs sorunu ve Müslüman azınlıkların sorunları

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi ve Müslüman azınlıkların durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"İİT'de Kıbrıs Türk Devleti adı altında gözlemci üye olarak temsil edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bugün insanlık dışı ambargo ve tecrit altındadır. Bu haksız muamelenin üstesinden gelmek için İİT'nin Kıbrıslı Türklerle dayanışmasını takdir ediyoruz. Batı'da, Asya ülkelerinde ve dünyanın bazı diğer bölgelerinde Müslüman azınlıkların dini hakları, özgürlükleri ve saygınlığı saldırı altında. İİT olarak, mevcut koşulların gereğine uygun olarak bu azınlıkların durumlarına azami hassasiyet göstermeliyiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 02:58
  1. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Filistin davası
  3. İİT 14. İslam Zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı
    1. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    2. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    3. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    4. Ağrılılar Camilere Akın Etti
    5. Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa..
    6. 17 kişiyi baz istasyonu kurup kira..
    7. Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye..
    8. Yolun sağında duran otomobile çarpan..
    9. Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    10. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda..
    11. Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
    12. Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak..
    13. Başkan şampiyonluk primini açıkladı:..
    14. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    15. "Filistin'de adaletin çıkarlara..
    16. Kral Selman'dan İİT zirvesinde Kudüs..
    17. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü
    18. Jandarmadan bayram öncesi trafik..
    19. Alkollü sürücünün otomobili polis..
    20. "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı
    21. Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'af'..
    23. ABD'de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    24. Almanya'da Kadir Gecesi
    25. Kocaeli’de bayram trafiği zaman zaman..
    26. Sarıkamış’ta Sakal-ı Şerif Ziyareti
    27. İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 82..
    29. Danimarka'da Mevlana Camisi'nde iftar
    30. ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak