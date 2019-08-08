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Filistin yönetiminden "İsrail'in yeni konut inşa kararına" tepki

- Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesine tepki gösterdi

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:09
Filistin yönetiminden "İsrail'in yeni konut inşa kararına" tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "İster yerleşim, ister tutuklama ve evlerin yıkımı olsun İsrail'in eylem ve kararları yıkıcı tehlikeler taşıyor." ifadesini kullandı.

Tüm yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu ve İsrail’in Filistin topraklarındaki herhangi bir binasının meşruiyetinin bulunmadığını vurgulayan Ebu Redine, "İsrail'in Filistinlilerin haklarını ihlal etmesi ve uluslararası meşruiyete meydan okuması barışa götürmez tam aksine zaten yanmakta olan ve alevlerin yükseldiği bölgedeki gerginliğin devam etmesine katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Redine, Filistin meselesinin uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi temelinde çözülmemesi halinde bir sonraki aşamada bölgenin ve dünyanın tehlikeli ve zor bir yol ayrımıyla karşı karşıya kalacağını savundu.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi tarafından önceki gün yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimine bağlı Yüksek Planlama Kurulunun Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı belirtilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermiş durumda.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:09
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. kınama
  4. Nebil Ebu Redine
  5. Yeni konut inşası

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