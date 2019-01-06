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Filistin Yönetimi’nden Gazze’nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararı

06 Ocak 2019 Pazar 22:36
Filistin Yönetimi’nden Gazze’nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararı

RAMALLAH (AA) - Filistin Yönetimi, Gazze Şeridi’nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararı aldı.

Gazze Şeridi’ni idare eden Filistin İslami Direniş Hareketi’ne yakın bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah merkezli Filistin Yönetimi, Gazze Şeridi’nin sınır kapılarındaki sınır görevlilerini çekmeyi kararlaştırdı.

Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi’ne bağlı Sınır Kapıları İdaresi Müdürü Nazmi Muhenna, Gazze’deki Sınır Kapıları İdaresi’ne, Filistin Yönetimi’nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararını tebliğ etti.

Muhenna, Filistin Yönetimi’nin kararının Mısır’a açılan Refah ve İsrail’e açılan Kerm Ebu Salim (Kerm Şalom) ile Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapsadığını belirterek, kararın yarından itibaren uygulanacağını kaydetti.

Filistin Sivil İşler İdaresinden yapılan açıklamada, Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nda çalışan personelin, pazartesi sabahından itibaren bir sonraki duyuruya kadar çekileceği belirtilmişti.

Hamas’ın söz konusu personelin çalışmalarını engellediği öne sürülen açıklamada, "Refah Sınır Kapısı’nı devraldığımızdan beri Mısır’ın Filistin'in iç bölünmüşlüğünü sona erdirme çabalarına fırsat tanımamıza rağmen Hamas, Filistin Yönetimi’ne bağlı personeli, görevini yapamaz hale getirdi ve sorumluluk üstlenmedi.” ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca, Hamas’ın bazı personelleri gözaltına aldığı iddia edilmişti.

Filistin Yönetimi, Kasım 2017'de, aynı yılın ekim ayında imzalanan uzlaşma anlaşmasında öngörülen Gazze Şeridi geçişlerinin idaresini Hamas hareketinden devralmıştı.

Hamas ile Fetih hareketleri arasında imzalanan uzlaşma anlaşmasından sadece Gazze sınır kapılarının devredilmesi bendi uygulanmıştı.

- Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, başkanlık ve genel seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı metni imzalamıştı.

Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki taraf arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 22:36
  1. Fetih Hareketi
  2. Filistin
  3. Gazze Şeridi
  4. Hamas
  5. İsrail

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