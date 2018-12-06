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Filistin yönetiminden ABD'nin Hamas'la ilgili karar tasarısına tepki

Filistin yönetimi, Hamas'ın kınanmasına yönelik karar tasarısının kabul edilmemesi için BM üyelerine çağrıda bulundu

06 Aralık 2018 Perşembe 16:22
Filistin yönetiminden ABD'nin Hamas'la ilgili karar tasarısına tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelere, ABD'nin Hamas'ın kınanması için sunduğu karar tasarısını reddetme çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, karar tasarısının onaylanmasını engellemek için Arap ve İslam dünyasının yanı sıra dost ülkelerle temas halinde olunduğu belirtildi.

ABD'nin Hamas'ın kınanması için sunduğu karar tasarısının bu akşam BM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

Karar tasarısında, Hamas'ın "İsrail'e yönelik roket saldırılarının kınanmasının yanı sıra kışkırtıcı eylemlerini durdurması ve şiddetten vazgeçmesi" talep ediliyor.

Tasarının kabul edilmesi halinde BM Genel Kurulu, Hamas'a yönelik ilk kez bir kınama kararı almış olacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:22
  1. ABD'nin Hamas'ı kınama karar tasarısı
  2. BM Genel Kurulu
  3. Filistin yönetimi

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