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Filistin yönetimi: Kudüs, ABD ile ilişkilerimizden daha önemli

Filistin yönetimi yaptığı açıklada 'Kudüs'e bağlılık ve Kudüs'ü savunmak ABD ile olan ilişkilerden daha önemlidir' ifadesini kullandı.

11 Eylül 2018 Salı 01:22
Filistin yönetimi: Kudüs, ABD ile ilişkilerimizden daha önemli

ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararı almasının ardından Filistin hükümeti sözcüsü Nabil Abu Rudaineh, ülkesinin Kudüs ile ilgili tavrında bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Rudanineh "Kudüs'e bağlılık, Kudüs'ü ve Filistinlilerin hakkını savunmak ABD ile olan ilişkilerimizden daha önemlidir" dedi ve şöyle devam etti:

"FKÖ ofisinin kapatılması kararı bizi Hristiyanların ve Müslümanların kutsal mekanlarını korumaktan alıkoyamayacak. Uluslararası çözüme bağlı kalmaya devam edeceğiz. Arap ve İslam zirvelerinin Filistin davasına ilişkin kararlarını değişmeyecek."

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 01:22
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  2. Filistin
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