Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Filistin yönetimi İsrail saldırılarına karşı BMGK'ya gidecek

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Redine, "İsrail tarafından tekrarlanan acımasız saldırılara maruz kalan halkımızın korunmasını için BMGK'ye gideceğiz." dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:44
Filistin yönetimi İsrail saldırılarına karşı BMGK'ya gidecek

Filistin yönetiminin, İsrail saldırılarına karşı Filistinlilerin korunması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvuracağı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze sınırı ve işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına dikkati çekerek "Uluslararası camia halkımıza karşı saldırıları durdurmalı. İsrail'in tutumu sadece Filistin halkına karşı değil, uluslararası yasalara da tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Redine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarının tekrar etmesi, Kudüs'ün işgal politikası gibi nedenler dolayısıyla Filistin siyasi hareketinin, Filistin halkına koruma sağlanması talebine odaklanacağını belirterek şunları kaydetti:

"İsrail tarafından tekrarlanan acımasız saldırılara maruz kalan halkımızın korunmasını istemek için BMGK'ye gideceğiz."

İsrail askerleri, barışçıl gösterileri kana bulamaya devam ediyor.

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde dün İsrail askerlerinin saldırılarında 4 Filistinli şehit oldu, 500'den fazla kişi yaralandı.

Son kayıplarla 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 39'a yükseldi. Birçoğu İsrail askerlerinin açtığı gerçek mermilere hedef olan 4 bine yakın Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:44
  1. Birleşmiş Milletler
  2. İsrail
  3. Batı Şeria
  4. Filistin
  5. Gazze
  6. Kudüs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da yolcu otobüsü devrildi!
    1. Konya'da yolcu otobüsü devrildi!
    2. CHP dökülmeye başladı! 'Bunları..
    3. Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti'..
    4. CHP'nin adayları ikisine de isyan..
    5. Gece kulübünün sahibi paketlendi
    6. Kuzey Kore nükleer denemelerini durdurdu
    7. Filistin yönetimi İsrail saldırılarına..
    8. Başbakan Binali Yıldırım imzaladı!..
    9. Bakanlık sayısı 14’e indiriliyor
    10. Orgeneral Hulusi Akar çocuklarla bir..
    11. Savcılıktan 28 Şubat'ta ikinci perde
    12. Nijerya'da iki ayrı silahlı saldırı:..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a grup..
    14. Meral Akşener için formül bulunamadı
    15. Kemal Kılıçdaroğlu: Adayımızı eşim..
    16. İran'ın Rusça 'ikinci dil' olsun..
    17. Lübnan Başbakanı Hariri'den Filistin'e..
    18. Ankara'da asker eğlencesi dönüşü kaza:..
    19. Yunus Emre Enstitüsü Ürdün'de 'ok..
    20. METİ timleri buldu! Tam 19 bin tane
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler