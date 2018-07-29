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Filistin yangın yeriyken Suudi Kral Selman'ın derdi bakın ne!

İslam coğrafyası yangın yerindeyken kukla liderlerin zevk ve sefa derdinde olması Müslümanları tepkisini çekiyor. Filistin terör devleti İsrail tarafından bombalanırken Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in asıl derdinin bu yılki yaz tatilini Fas’ın Tanca kentinde geçirip geçirmemek olduğu öğrenildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 22:00
Filistin yangın yeriyken Suudi Kral Selman'ın derdi bakın ne!

İspanya'nın El Pais gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Al Saud yaz tatilini geçireceği yer olan Tanca hakkında kararsız kaldığını yazdı.

İspanyol gazetesine göre, "Tanca şehri Kral Salman'ın uzun zamandır beklenen ziyareti için hazırlıklarını yapıyor lakin Suudi Kralın bir ay sürmesi öngörülen tatilini iptal edebileceği değerlendiriliyor." şeklinde yazdı.

Gazeteye göre, olası tatil kararıyla birlikte, 82 yaşındaki Suudi Kral Selman'ın en az bir ay boyunca 900 lüks otel odası ve 200 araba kiralama garantisi vereceğini söyledi.

Geçen yıl Ağustos ayında İngiliz Independent gazetesi, Suudi Kralı Salman bin Abdulaziz'in, Fas Krallığı'nda geçirdiği yaz tatilinde 100 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 22:00
  1. İspanya
  2. Arabistan
  3. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz
  4. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Al Saud
  5. Suudi Arabistan

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