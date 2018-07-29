Filistin yangın yeri, Suudi Kralı Selman'ın derdi bakın ne!

İspanya'nın El Pais gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Al Saud yaz tatilini geçireceği yer olan Tanca hakkında kararsız kaldığını yazdı.

İspanyol gazetesine göre, "Tanca şehri Kral Salman'ın uzun zamandır beklenen ziyareti için hazırlıklarını yapıyor lakin Suudi Kralın bir ay sürmesi öngörülen tatilini iptal edebileceği değerlendiriliyor." şeklinde yazdı.

Gazeteye göre, olası tatil kararıyla birlikte, 82 yaşındaki Suudi Kral Selman'ın en az bir ay boyunca 900 lüks otel odası ve 200 araba kiralama garantisi vereceğini söyledi.

Geçen yıl Ağustos ayında İngiliz Independent gazetesi, Suudi Kralı Salman bin Abdulaziz'in, Fas Krallığı'nda geçirdiği yaz tatilinde 100 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.