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Filistin Vakıflar Bakanlığından bölgede "dini savaş" uyarısı

- Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail’in Kudüs'e yaptığı saldırılarla bölgeyi gerginliğe iterek "dini bir savaşa" yol açtığı uyarısında bulundu

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:36
Filistin Vakıflar Bakanlığından bölgede "dini savaş" uyarısı

KUDÜS (AA) - Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail’in Kudüs'e yaptığı saldırılarla bölgeyi "dini savaşa" yol açacak şekilde gerginliğe sürüklediğini bildirdi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya girerek ibadet edenleri dışarı çıkarması ve kutsal mekanı bir süreliğine ibadete kapatmasına ilişkin Bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı boşaltması, daha önceki adımlarına ek olarak Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal bölünmesine dair provokatif bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca uluslararası topluma, İsrail'in bölgeyi "dini savaşa götürecek" gerginliklerine müdahale etme çağrısında bulunuldu.

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Yahudilerin Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talep eden fanatik Yahudiler, bayramın ilk günü gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif içinde müdahale etti ve 61 Filistinliyi yaraladı. Yaralı Filistinlilerden 15'i hastanelere kaldırıldı.

- Kudüs, İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde, polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak tanımlıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:36
  1. fanatik Yahudiler
  2. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanılığı
  3. İsrail
  4. Kudüs
  5. Mescid-i Aksa

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