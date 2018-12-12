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"Filistin uzlaşısından çok uzak bir noktadayız"

Filistinli siyasi analist Talal Avkel:"Elimizdeki mevcut verilere bakıldığında Filistin uzlaşısından çok uzak bir noktada olduğumuz görülür"

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:32
"Filistin uzlaşısından çok uzak bir noktadayız"

GAZZE (AA) - Filistinli siyasi analist Talal Avkel, mevcut şartlar altında Filistin ulusal uzlaşısının başarılı olma şansının zayıf olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Avkel, "Elimizdeki mevcut verilere bakıldığında Filistin uzlaşısından çok uzak bir noktada olduğumuz görülür." dedi.

Avkel, tüm tarafların kendilerini "güçlü" gördüğünü, aynı güç ve imkanlara sahip olduğunu düşündüğünü ve Filistin siyasetine hükmetmek istediğini ifade etti.

Hamas ile Fetih arasındaki temel anlaşmazlığın siyasi konulardan kaynaklanmadığını dile getiren Avkel, iki tarafın da "Kudüs", "Yahudi yerleşim birimleri" ve "esirler" gibi siyasi konularda hemfikir olduğunun altını çizdi.

Avkel, anlaşmazlığın asıl nedeninin ise "partizan hesaplar", yönetme ve iktidar paylaşımı gibi konularla alakalı olduğunu belirtti.

- Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, başkanlık ve genel seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı metni imzalamıştı.

Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki taraf arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:32
  1. Filistin
  2. Talal Avkel
  3. ulusal uzlaşı

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