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"Filistin uzlaşısına FKÖ'deki tüm gruplar katılmalı"

07 Şubat 2019 Perşembe 18:57
"Filistin uzlaşısına FKÖ'deki tüm gruplar katılmalı"

GAZZE (AA) - Filistin'deki Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf, ülkedeki herhangi bir uzlaşının Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki tüm grupları kapsaması gerektiğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ebu Seyf, ulusal uzlaşı çalışmalarına Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin yanı sıra FKÖ'deki tüm grupların katılımını istedi.

Mısır'ın gözetiminde yürütülen ulusal diyalog görüşmelerinde "Hamas, Fetih, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC)" olmak üzere beş büyük örgütün bulunduğuna dikkati çeken Ebu Seyf, ülkedeki herhangi bir uzlaşının bu beş büyük örgütle sınırlı kalmayıp FKÖ'deki örgütleri de kapsaması gerektiğini vurguladı.

Ebu Seyf, Hamas Hareketi'nin Gazze'de ulusal uzlaşı hükümetini çalışamaz hale getirmesi durumunda son çözümün parlamento seçimleri olduğunu ifade etti.

FKÖ, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistinlilerin tek meşru temsilcisi kabul ediliyor. FKÖ bünyesinde, Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) yanı sıra Filistin Kurtuluş Cephesi, Arap Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Partisi gibi gruplar yer alıyor.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 18:57
  1. El-Fetih Hareketi
  2. Filistin
  3. Filistin'de ulusal uzlaşı
  4. Gazze
  5. Hamas Hareketi

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