Filistin Ulusal Meclisi'nden "İsrail işgalinin sonlandırılması" çağrısı

AMMAN (AA) - Filistin Ulusal Meclisi, uluslararası toplumdan İsrail işgalinin sonlandırılmasını istedi.

Filistin Ulusal Meclisi Amman Ofisi'nin "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle yayınladığı mesajda, "İsrail işgal devleti ve meclisinin Yahudi olmayanlara karşı etnik ayrımcılık içeren kanunlar çıkarması ve bu yönde kararlar alması nedeniyle cezalandırılması" gerektiği ifade edildi.

Uluslararası topluma "Filistin halkıyla dayanışmanın fiiliyata dökülmesi ve İsrail işgalinin sonlandırılması" çağrısı yapılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal devletinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin koruma ve desteğinden aldığı cesaretle, uluslararası hukuku hiçe sayan terör, öldürme, tutuklama gibi eylemlerde bulunması ve 2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda tanınan Filistin devleti toprakları üzerinde yerleşim bölgeleri kurmayı sürdürmesi artık kabul edilemez."

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978'den bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.