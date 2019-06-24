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Filistin Ulusal Konseyinden Bahreyn Çalıştayı'nı boykot çağrısı

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:55
Filistin Ulusal Konseyinden Bahreyn Çalıştayı'nı boykot çağrısı

AMMAN (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, yarın Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan Bahreyn Çalıştayı'nın başarısız olması için Arap ülkelerine boykot çağrısında bulundu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da, siyasi komite tarafından Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun liderliğinde düzenlenen toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Konseyin, Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılması planlanan "ABD Çalıştayı'nı" kesin bir dille reddettiği vurgulanan açıklamada, Arap ülkelerinden söz konusu çalıştayı başarısız kılacak bir mutabakat gerçekleştirmeleri ve boykot etmeleri istendi.

Açıklamada, "Çalıştayda alınacak; siyasi çözümü ekonomik çözümle değiştirmeyi, 'Yüzyılın Anlaşması' planını pazarlamayı, işgalci devletin normalleşmesinin yanı sıra Filistin'in kendi kaderini tayin etme, topraklarına yeniden dönüş ve egemenliğini kazanmış bağımsız bir devletin kurulması hakkını sonlandırmayı hedefleyen sonuçların tümünü reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin ekonomisinin kötü olmasının ana nedeninin İsrail işgali olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumdan çıkabilmenin tek yolunun; ülkede refahın sağlanması, ulusal ekonominin tahakküm ve bağımlılıktan kurtulması olduğu vurgulandı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere "boykot" çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:55
  1. Filistin Ulusal Konseyi
  2. Manama çalıştayı
  3. Ürdün

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