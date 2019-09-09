Filistin Ulusal Konseyi, tutuklu gazetecinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

AMMAN (AA) - Filistin Ulusal Konseyi, İsrail hapishanesinde tutuklu gazeteci Bessam es-Sayih'in hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tutarak, Filistinli tutuklunun kasıtlı bir şekilde tıbbi ihmale maruz bırakıldığını açıkladı.

Merkezi Ürdün'de bulunan, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Konseyden, Sayih'in ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sayih'in tıbbi ihmal sonucu öldüğüne dikkat çekilerek, "İsrail, bu cinayetle Filistinli mahkumlara yönelik suçlarına bir yenisini daha ekledi." denildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü başta olmak üzere, uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşlarına olaya ilişkin soruşturma çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistinli esirlere yönelik tıbbi ihmal suçu işleyen İsrail'e soruşturma açılmalı, 6 bine yakın Filistinli esire uluslararası anlaşmalar çerçevesinde muamele edilmesi için İsrail üzerinde baskı oluşturulmalı ."

İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli gazeteci Bessam es-Sayih (47), dün tedavi için kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor. Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.