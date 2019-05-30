Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden Bahreyn çalıştayını boykot çağrısı

RAMALLAH (AA) - Filistin-Türk İşadamları Derneği, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayının boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Dernek tarafından yapılan ve Filistin haber ajansı WAFA'da yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu çalıştayın, "uğursuz" Yüzyılın Anlaşması planınının ekonomi safhasının yürürlüğe konma aşaması olduğu belirtildi ve tüm Filistin ve Arap ekonomi kurumları ile iş insanlarına çalıştayı boykot etme çağrısı yapıldı.

Geçen hafta, Filistinli iş insanları Manama çalıştayını boykot edeceğini açıklamıştı.

- "Yüzyılın anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen "yüzyılın anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" konulu ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.