Filistin toprakları cumhurbaşkanımızı bekliyor!

Mustafa Ulu/Akşehir

“Çevresini mübarek kıldığımız” övgüsüne layık olan Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarında yaşayan, canlarıyla ve kanlarıyla o mübarek beldenin gerçek sahipleri katledilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın Filistin’e yapacağı bir ziyaret, onların dünyalarında yeni dünyalar açacaktır.