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Filistin toprakları cumhurbaşkanımızı bekliyor!

Gazetemiz okurlarından Mustafa Ulu, "Filistin toprakları cumhurbaşkanımızı bekliyor!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

25 Kasım 2018 Pazar 12:19
Filistin toprakları cumhurbaşkanımızı bekliyor!

Mustafa Ulu/Akşehir

Çevresini mübarek kıldığımız” övgüsüne layık olan Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarında yaşayan, canlarıyla ve kanlarıyla o mübarek beldenin gerçek sahipleri katledilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın Filistin’e yapacağı bir ziyaret, onların dünyalarında yeni dünyalar açacaktır.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:19
  1. Mescid-i Aksa
  2. Filistin
  3. Filistin toprakları

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