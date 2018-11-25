Filistin toprakları cumhurbaşkanımızı bekliyor!
Gazetemiz okurlarından Mustafa Ulu, "Filistin toprakları cumhurbaşkanımızı bekliyor!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.25 Kasım 2018 Pazar 12:19
Mustafa Ulu/Akşehir
“Çevresini mübarek kıldığımız” övgüsüne layık olan Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarında yaşayan, canlarıyla ve kanlarıyla o mübarek beldenin gerçek sahipleri katledilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın Filistin’e yapacağı bir ziyaret, onların dünyalarında yeni dünyalar açacaktır.
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