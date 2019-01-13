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"Filistin Tiyatrosu" Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmayı istiyor

Yönetmen Isam Şahin:- "Öğrencilerimin arzusu, ülkelerinin sesini dünyaya duyurmak, isteklerini ve sıkıntılarını kendi bakış açılarından anlatmak"- Oyunculuk akademisi öğrencisi Emel el-Mısri:- "Filistin Tiyatrosu, oyunculuğu öğrenmek, yeteneğimi ortaya çıkarmak ve toplumda etkin bir birey olarak varlığımı kanıtlamak için ender bulunur bir fırsat oldu"

13 Ocak 2019 Pazar 11:00
"Filistin Tiyatrosu" Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmayı istiyor

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - Gazze'de yaklaşık 3 ay önce kurulan ve "Filistin Tiyatrosu" ismi verilen oyunculuk akademisi, Filistin meselesini, Filistinlilerin gözünden dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

Aralarında 7 engellinin de bulunduğu 47 gencin eğitim aldığı akademi, Gazze'de bu alanda faaliyet gösteren ilk kurum olma özelliğini taşıyor.

Akademinin fikir babası ve aynı zamanda yönetmen olan Isam Şahin AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunculuk akademisi kurma fikrinin 5 yıl önce doğduğunu, bunu hayata geçirmek için yürüttüğü çalışmalar sonucu 3 ay önce öğrenci kabulüne başladıklarını söyledi.

Şahin, "Filistin Tiyatrosu"nda, halihazırda başlangıç seviyesindekilere tiyatro eğitimi verdiklerini, 3 aylık eğitim sonrasında, Filistin'in durumunu anlatan büyük bir oyun sergilemek için bir 30 gün daha çalışacaklarını ifade etti. Şahin, şu an devam eden kursun sona ermesiyle ileri seviyede olanlar daha sonra ise profesyoneller için kurs açacaklarını ve her bir kursun 3 ay süreceğini ve bir tiyatro oyununun sergilenmesiyle sona ereceğini kaydetti.

Kursiyerlerin ocak sonunda sergilemek üzere bir oyun üzerinde çalıştıklarını dile getiren Şahin, "Öğrencilerimin arzusu, ülkelerinin sesini dünyaya duyurmak, isteklerini ve sıkıntılarını kendi bakış açılarından anlatmak." dedi.

Şahin, karşılaştıkları en büyük engeller arasında, Gazze'de drama ve tiyatro gibi disiplinler için üniversitelerde ihtisas eğitimi verilmemesi ve kurdukları akademiye hiçbir finansal desteğin sağlanmamasının yer aldığını aktardı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle pek çok Filistinli gibi ekonomik sıkıntı içinde olan Şahin ve ekibi, projelerini kendi imkanlarıyla ayakta tutmaya çalışıyor.

Gazze'de bu alanda faaliyet gösteren tek akademi olan Filistin Tiyatrosu ekibi, hükümetten ya da sivil toplum kuruluşlarından finansal destek bekliyor.

- Filistin halkının sıkıntılarını anlatmayı arzuluyor

Akademide eğitim alanlardan Emel el-Mısri, "Filistin Tiyatrosu, oyunculuğu öğrenmek, yeteneğimi ortaya çıkarmak ve toplumda etkin bir birey olarak varlığımı kanıtlamak için ender bulunur bir fırsat oldu." dedi.

Kursun birinci seviyesinde oynadığı kişiliği nasıl canlandıracağını ve diğer oyuncu arkadaşlarıyla uyum içinde çalışmayı öğrendiğini anlatan Mısri, profesyonel bir oyuncu olmayı ve Gazze'deki Filistin halkının sıkıntılarını dünyaya anlatabilmek için bölgesel ve uluslararası üne kavuşmayı arzuladığını söyledi.

Gazze'de müzik ve oyunculuk gibi alanlarda yeteneği olanların eğitim göreceği yeterli merkez ya da enstitü bulunmaması bu alanda yetişmiş eleman sayısının da sınırlı olmasına neden oluyor.

Gazze'de yeni kurulan akademinin dışında müzik eğitimi veren bir merkez bulunuyor. Söz konusu merkezde 6 ila 14 yaş arası çocuklara eğitim veriliyor.

Bireysel girişimler çerçevesinde ise bazı Filistinli oyuncular düğün gibi özel münasebetlerde skeçler hazırlayıp sunuyor.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze'ye kara, deniz ve havadan abluka uyguluyor. Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi'nin verilerine göre, Gazze'de işsizlik yüzde 70, yoksulluk oranı ise yüzde 80'i buluyor.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:00
  1. Filistin Tiyatrosu
  2. Gazze
  3. oyunculuk eğitimi

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