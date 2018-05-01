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Filistin sürecine Japonya da dahil oldu!

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren işgalci İsrail'in, Filistin halkını görmezden gelip kendi devletini kurmaya çalıştığı sürece Japonya Başbakanı'ndan iki devletli çözümü ve bölgede istikrarı desteklediğini belirten açıklama geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 20:09
Filistin sürecine Japonya da dahil oldu!

Ürdün'ün başkenti Amman'a yaptığı resmi ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Şinzo Abe, Ortadoğu ile ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını ve Ürdün'ünün bölgede bir istikrar noktası olduğunu söyledi.

Bölgedeki barış ve istikrarın önemine dikkati çeken ve Japonya'nın bunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştığını vurgulayan Abe, Suriye'deki kriz konusunda ise Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki insani çözümden yana olduklarını ifade etti.

FİLİSTİN VE İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

Abe, Filistin ve İsrail'i ziyaret edeceği, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği bilgisini paylaşarak, ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Kral Abdullah ve Abe bugün yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine ulaştırma konusunda anlaştı.

Şinzo Abe'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlayan Ortadoğu turu İsrail ve Filistin'i de kapsıyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 20:09
  1. filistin
  2. japonya
  3. şinzo abe

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