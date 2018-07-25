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Filistin Sağlık Bakanlığı acı haberi açıkladı!

Katil İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği  saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:27
Filistin Sağlık Bakanlığı acı haberi açıkladı!

İsrail bu akşam Gazze'de Hamas'a ait 5 gözetleme noktasına top  atışıyla saldırı düzenledi.

Saldırıların biri Gazze'nin doğusu, biri orta kesimi, 3'ü ise Refah  kentinin doğu sınırında gerçekleşti.

Gazze'deki FilistinSağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,  "İsrail'in Gazze'ye top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi  ağır yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, Gazze'nin güneyinde bir İsrail askeri gücüne ateş açıldığını iddia  ederek, buna karşılık verildiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:27
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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