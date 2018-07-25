Filistin Sağlık Bakanlığı acı haberi açıkladı!

İsrail bu akşam Gazze'de Hamas'a ait 5 gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.

Saldırıların biri Gazze'nin doğusu, biri orta kesimi, 3'ü ise Refah kentinin doğu sınırında gerçekleşti.

Gazze'deki FilistinSağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde bir İsrail askeri gücüne ateş açıldığını iddia ederek, buna karşılık verildiğini kaydetti.