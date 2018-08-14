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Filistin Oslo Anlaşması'ndan çekilecek

Filistin'deki Fetih Merkezi Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub bir televizyon programında yaptığı konuşmada Filistin yönetiminin Oslo Anlaşması'ndan çekilmesinin an meselesi olduğunu açıkladı.

14 Ağustos 2018 Salı 08:09
Filistin Oslo Anlaşması'ndan çekilecek

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin yönetiminin, Oslo Anlaşması'ndan çekilmesinin çok yakın olduğunu duyurdu.

Bir televizyon programında konuşan Rucub, Oslo Anlaşması'ndan çekilmelerinin çok yakın olduğunu söyledi ancak konuyla ilgili başka bilgi vermedi.

GÖZLER RAMALLAH'TAKİ TOPLANTIDA

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'yla FKÖ İsrail'in mevcudiyetini, İsrail de FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımıştı. Anlaşmada, 5 yılı geçmeyecek bir süreyle geçici Filistin yönetiminin kurulmasına karar verilmişti.

Filistin Merkez Konseyi'nin çarşamba günü Ramallah'ta gerçekleştirmesi planlanan toplantıda, Filistin Ulusal Konseyi'nin son toplantısında alınan kararların yanı sıra geçici yönetimden devlet kurma aşamasına geçiş için mekanizmalar oluşturulması konularının görüşülmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 08:09
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