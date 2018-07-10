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Filistin Müftüsü fetva verdi: Düşmana toprak satmak...

Katil İsrail'in işgali altındaki Filistin'de müftülükten İsraillilere toprak satma konusuna ilişkin fetva yayınlandı. Filistin Müftüsü'nün verdiği fetvada, toprakların düşmanlara verilmesinin haram olduğu, bunu yapanın günah işlediği belirtildi.

10 Temmuz 2018 Salı 14:42
Filistin Müftüsü fetva verdi: Düşmana toprak satmak...

Filistin Müftüsü Muhammed Hüseyin, "Düşmana toprak satıp savaş halindeki kâfire bağlılık gösteren İslam'dan çıkmış, Allah'a, rasülüne, dinine ve vatanına ihanet etmiştir." ifadelerini kullandı.

Filistin Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yahudilere Batı Şeria'dan toprak satın alma imkanı sağlayan İsrail parlamentosundaki görüşmelere karşı, Filistin Müftüsü Muhammed Hüseyin, Filistin topraklarının vakıf malı olduğuna, satışı ve düşmana vermenin haramlığına dair fetva yayınladı.

''DÜŞMANLARA VERİLMESİ HARAMDIR''

Hüseyin fetvasında şu ifadelere yer verdi:

"Filistin toprakları vakıf malıdır, İslam hukukunda bu türden toprakların satışı ve düşmanlara verilmesi haramdır. Düşmanlara toprağını satan ya da bundan karşılık alan günah işlemiştir."

Düşmanlara toprak satmanın ve komisyonculuk yapmanın küfre götüren amellerden sayıldığını belirten Hüseyin, bu işlemin bizlerle savaşan kâfirlere bağlılık demek olduğunu ve bunun İslam milletinden çıkmak anlamına geldiğini vurguladı.

Hüseyin, "Düşmana toprak satıp savaş halindeki kâfire bağlılık gösteren İslam'dan çıkmış, Allah'a, rasülüne, dinine ve vatanına ihanet etmiştir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, YAHUDİLERE TOPRAK SATIŞINA HUKUKİ ZEMİN HAZIRLIYOR

İsrail parlamentosu yasama komisyonunda geçen pazar görüşülen yasa tasarısına göre, Yahudilerin Batı Şeria'dan toprak satın almaları kanuni düzenlemeyle mümkün hale getirilmek isteniyor.

Son gelişme öncesinde Batı Şeria topraklarından yer satın alma imkanı Ürdün ya da başka bir Arap ülke vatandaşı olma şartına bağlıydı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:42
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  • ahmetahmet19 dk önce
    müftü efendi... batililarin icati olan "kravat" ne kadar caiz, onu da söyler misiniz ?
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