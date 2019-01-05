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"Filistin meselesi büyük zorluklarla karşı karşıya"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: - "Filistin meselesi, ABD, İsrail ve Hamas ile çözülemeyen problemler ve büyük zorluklarla karşı karşıya. Filistin yönetimi teslim olmayacak"

05 Ocak 2019 Cumartesi 01:38
"Filistin meselesi büyük zorluklarla karşı karşıya"

KAHİRE (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistin meselesi, ABD, İsrail ve Hamas ile çözülemeyen problemler ve büyük zorluklarla karşı karşıya. Filistin yönetimi teslim olmayacak." dedi.

Resmi temasları kapsamında Mısır'ı ziyaret eden Abbas, burada gazetecilerle bir araya geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abbas, "Filistin meselesi, ABD, İsrail ve Hamas ile çözülemeyen problemler ve büyük zorluklarla karşı karşıya. Filistin yönetimi teslim olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Amerikalı yetkililerle iletişimi kestiğini ve Filistinli yetkililere de herhangi bir ABD'li yetkili ile temas kurmasını yasakladığını aktaran Abbas, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından sonra müzakere edilebilecek herhangi bir şey kaldı." diye konuştu.

Abbas, ABD Başkanı Donald Trump ile sonuncusu 2017 yılında olmak üzere 4 kez bir araya geldiğine işaret ederek, görüşmede iki devletli çözüm talep ettiğini ve Trump'ın bunu kabul ettiğini ancak bu görüşmeden iki hafta sonra Washington yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan ettiğini bildirdi.

Filistin meselesinin çözümünün ancak siyasi, ekonomik ve güvenlik olmak üzere üç yoldan sağlanabileceğini kaydeden Abbas, Filistin uzlaşısı için en iyi yolun, Filistin topraklarının tümünde seçimlerin yapılması olduğunu anlattı.

Abbas "Seçimlerde kaybedersek ülkeye hizmet edene yönetimi teslim edeceğiz." dedi.

Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeleri ele almak üzere 3 günlük ziyaret için dün Mısır'a gelen Abbas'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve bazı Mısırlı üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 01:38
  1. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  2. Mısır

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