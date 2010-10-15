Filistin kurulsa dahiİsrail tanınmayacak’

Yasir Abdurrabih'in açıklamaları sert tepki çekerken, İsrail parlamentosunun (Knesset) Arap milletvekillerinden Ahmed Tibi, Abdurrabih'in açıklamalarının kendisi şaşırttığını belirtti. Kimsenin İsrail'in Yahudiliğini tanıma yetkisine sahip olmadığını belirten Tibi, "Abdurrabih, bu tür açıklamalar yapmamalıydı" dedi. Filistin'in vakıflardan sorumlu bakanlığı, Filistin'in resmi duruşunun İsrail'in BM tarafından tanınmasında olduğu gibi uluslararası hukuk temelinde tanınması olduğunu belirtti. Açıklamada, Filistin Yönetimi'nin 1967'de işgal edilmiş toprakların bir santimetrekaresinde bile İsrail egemenliğini tanımayı reddettiği vurgulandı. El Fetih Devrim Konseyi Sekreteri Emin Makbul ise Abdurrabih'in açıklamalarının sadece kendi görüşü olduğunu, ne El Fetih'in ne de Filistin halkının görüşlerini yansıttığını belirtti. El Fetih Merkez Komite üyelerinden Cemal Muheysin de İsrail'i bir Yahudi devleti olarak tanımanın imkansız olduğu görüşünü dile getirdi. Filistin parlamentosu üyelerinden, bağımsız milletvekili Hasan Kreyşe ise Abdurrabih'in kırmızı çizgileri aştığını, bu açıklamalarının hesabını vermesi gerektiğini söyledi. FKÖ çatısı altındaki partilerden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de açıklamasında Abdurrabih'in görüşlerinin FKÖ'yü bağlamadığını dile getirdi. Hamas yönetiminin liderlerinden de açıklamalara tepki geldi. Filistin parlamentosunun Hamaslı üyesi, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmed Bahar, Abdurrabih'in, Filistinliler'in haklarına, ulusal prensiplerine ihanet etmekten dolayı yargılanması gerektiğini söyledi.